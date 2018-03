Sustentabilidade não tira férias

Um grupo de alunos do Ensino Fundamental II, que participa do Projeto Observando Rios – Observando o Rio Tietê, recebeu uma missão especial durante o período de férias escolares: dar continuidade ao projeto de monitoramento das águas do Córrego Congonhas, fruto de uma parceria entre o Colégio Magno e a Fundação SOS Mata Atlântica.

A turma deixou o lazer de lado por algumas horas, vestiu o jaleco e se dedicou ao trabalho de campo no córrego. Além da coleta de água, os alunos aproveitaram o encontro com a equipe da Prefeitura para trocar ideias e coletar novas informações.

Acompanhados pela professora de Química, Sueli Joana, os alunos seguiram para o Laboratório do Magno para analisar a amostra de água e fecharam o dia com a certeza de que a missão foi cumprida.