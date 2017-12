Sobe o som!

Demonstrações de carinho e cuidado, conversas empolgadas, lanche especial e boa música. Essa foi a combinação que os voluntários do Magno prepararam para os idosos da Casa de Repouso Samaritana, na zona Sul.







No violão, o professor Cristiano Araújo e dois alunos do Ensino Médio davam o tom com músicas de hoje, mas também atendiam aos pedidos ansiosos dos moradores do lar, como as canções clássicas do “Rei” Roberto Carlos.

Desta vez, a turma ganhou um reforço de peso, o professor do High School: Mr. A, que esbanjou simpatia em conversas embaladas não só pela língua portuguesa, mas também pelo seu idioma nativo.

Para fechar a tarde, a turma serviu um saboroso lanche e aproveitou para trocar mais ideias antes de se preparar para o momento mais difícil do dia: a hora da despedida.

Não é fácil dizer adeus. Por aqui, alunos, funcionários e idosos já parecem amigos de uma vida toda. Na próxima semana tem mais!