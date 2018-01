Show do esporte

Um espetáculo à altura de um grande evento esportivo, a cerimônia de abertura da 35ª edição das Olimpíadas do Magno teve uma combinação que por si só já é campeã: emoção, boa música e surpresas!

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O primeiro show à parte veio no ritmo afinado dos alunos das Orquestras de Sopro e de Cordas do Magno, com uma trilha sonora que “arrepiou” o público, como a canção Tema da Vitória, que acompanhava o piloto Ayrton Senna na Fórmula 1.

A primeira grande surpresa chegou das alturas e marcou o tradicional juramento do atleta, que foi feito por Felipe Hoo Fanganholo, aluno do Magno e atual campeão paulista e brasileiro na escalada esportiva.

A magia do esporte também marcou a coreografia inspirada no Ano Internacional da Luz instituído pela UNESCO e contou com mais uma surpresa: uma apresentação especial no tecido acrobático feita pela aluna Carolina Zanatta Jory. Quanta emoção e encantamento!

Como quem pratica esporte tem luz própria, nada melhor do que dar start a 35ª edição das Olimpíadas do Magno com um exemplo de superação, disciplina, força e determinação: a saltadora e velocista brasileira Maurren Maggi.

Foi pelas mãos do maior nome do atletismo brasileiro que a pira olímpica brilhou mais uma vez no Magno, renovando a promessa de que o esporte representa vida, energia, autoconhecimento e a capacidade de ultrapassar limites!

Acompanhe os resultados dos jogos