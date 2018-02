Semana Pedagógica 2018

Troca de experiências, informação e muito conhecimento. A Semana Pedagógica, tradicional evento do Colégio, é mais do que uma semana de planejamento para o ano letivo: é uma oportunidade que professores e coordenadores têm para refletir sobre as mudanças na educação e aprimorar o aprendizado dos alunos.

Escola para hoje

Para iniciar, o Colégio promoveu uma conversa com Maíra Habimorad, CEO da Cia. de Talentos, empresa responsável pelo programa de orientação de carreira do Magno. O tema foi o papel da escola na formação do aluno atual. Segundo Maíra, os estudantes nascidos no ambiente digital possuem aspirações diferentes quando chegam ao mercado de trabalho. Sentir-se realizado é o mais importante. Por isso, os professores discutiram maneiras inovadoras de aproximar o ensino deste perfil de aluno.

Arte com bebês

Na Unidade Olavo Bilac, as professoras do Mágico de Oz tiveram uma tarde repleta de sensações e expressões. A mestra em Artes e educadora, Diana Tubenchlak, ministrou o curso Arte com bebês e crianças pequenas, que abordou métodos de utilizar a linguagem artística no desenvolvimento dos alunos. Além de assistir a uma palestra, as professoras participaram de uma oficina no Ateliê de Artes do Núcleo Ambiental, em que experimentaram, na prática, estímulos criativos de maneira divertida e instigante.

O coordenador de música do Mágico de Oz, Roberto Schkolnick, e a professora convidada, Andréa Franco Schkolnick, também realizaram uma série de atividades para reforçar a importância da música no desenvolvimento da criança. As principais canções infantis foram apresentadas do ponto de vista pedagógico e as educadoras puderam testar vários materiais sonoros simples, como réguas e elásticos, e exploraram maneiras de se fazer música com tecnologia, por meio de kits makers.

Falando de valores

A equipe de coordenação das unidades recebeu uma visita muito especial durante a Semana. A psicóloga e especialista em relações humanas em escolas, Telma Vinha, se reuniu com os educadores para uma conversa sobre valores dentro do espaço educacional.

Os coordenadores tiveram um espaço para alinhar planejamentos, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. Foi um momento em que todos puderam expor as características e desafios de cada uma das séries e refletir sobre ações conjuntas que beneficiem o aluno e o coloquem como protagonista do processo educacional.

Jogando junto



Além de todas essas atividades, a semana foi repleta de reuniões e conversas de planejamento entre professores e coordenadores. Afinal, como afirmaram as diretoras pedagógica e geral do Colégio, Cláudia e Myriam Tricate, “a palavra de ordem é compartilhar saberes, competências e habilidades” e “é importantíssimo se entregar de corpo e alma”. Coisas em que o time Magno já é craque!