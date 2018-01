Rotina de conhecimento

Lugar de babá é na sala de aula, no ateliê de artes, na sala de música e no laboratório de tecnologia. A capacitação em diferentes áreas do conhecimento faz parte da rotina das profissionais do Baby Oz, que têm a oportunidade de renovar o conhecimento e descobrir novas possibilidades a cada treinamento.

Durante o encontro com o especialista em Motricidade Humana da Escola, Denílson Machado, as babás entenderam a importância dos estímulos para o desenvolvimento global do bebê.

O grupo percebeu que há sempre um objetivo importante para desenvolver os aspectos cognitivo, social, afetivo e motor. Mas tudo deve ser feito na medida certa, de maneira equilibrada e adequada, considerando cada fase do desenvolvimento da criança.

Depois de acompanhar a teoria, as babás realizaram exercícios práticos para estimular os bebês. Elas ainda vivenciaram algumas sensações que os pequenos têm assim que começam a andar, com o uso de diferentes materiais, como caneleiras, bolas e plataforma instável.

Haja descoberta em uma rotina marcada pelo conhecimento, que traz novas possibilidades e informação de qualidade para transformar o dia a dia dos pequenos!