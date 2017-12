Respira fundo

Aprender sobre o Sistema Respiratório na prática, com uma aula completa de anatomia e fisiologia não é exclusividade de quem está cursando o Ensino Superior. Os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental II já estão habituados a essa rotina no Laboratório de Ciências do Magno.

Desta vez, a turma foi responsável pela dissecação de um pulmão bovino e puderam fazer a observação interna do órgão. Com uso de uma bomba, eles reproduziram os movimentos de inspiração e expiração e puderam dar significado ao conhecimento e entender como isso acontece no nosso organismo.