Entender a complexa origem da vida, na prática, é uma tarefa fácil para os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental II, que foram ao Laboratório de Ciências do Magno e também contaram com a ajuda da tecnologia e da realidade aumentada para constatar a Teoria de Oparin e Haldani (que sugere que a vida na Terra primitiva surgiu a partir de moléculas orgânicas presentes na atmosfera e posteriormente nos oceanos, que combinadas com substâncias inorgânicas, formaram os primeiros seres vivos unicelulares).

Em uma segunda etapa, com o tablet em mãos, os alunos observaram por meio do aplicativo Zookazan os detalhes das diferentes classes de animais. Aqui, anfíbios, répteis e mamíferos ganharam movimento em uma aula prática e repleta de significado.