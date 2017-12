Falar em público nem sempre é tarefa fácil. Imagine então, quando você tem que se apresentar em inglês nos mais diversos contextos, de uma simulação do mundo corporativo à defesa de ideais políticos? Assim que ingressam no Magno High School (Ensino Médio internacional) em parceria com a universidade norte-americana Texas Tech University, os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II são preparados para fazer “speeches”.



A preparação acontece durante as aulas da disciplina Public Speech, com um professor nativo dos Estados Unidos. Com embasamento, os alunos desenvolvem um texto em inglês para contar o que esperam de seu futuro profissional, depois debatem com os colegas durante os encontros, e só então entram no Estúdio da Escola para gravar suas ideias.

O Public Speech é apenas uma das disciplinas que compõem o curso do Magno High School. Além das 560 horas de aulas ministradas em inglês, o curso oferece conteúdo específico sobre políticas de governo dos Estados Unidos e do Brasil; uso de recursos tecnológicos importantes para a vida profissional e aulas sobre economia e literatura.