Apoio e confiança

Quando entram na puberdade, os alunos do 6º ano enfrentam, não apenas as mudanças de ordem comportamental, mas também do ambiente escolar, que incluem, entre tantas outras, o aumento do nível de exigência acadêmica, a diversificação de professores e uma carga de responsabilidade maior, além da demanda por autonomia.

É um período em que a participação da Escola é essencial para garantir que a trajetória ao longo do Ensino Fundamental II seja feita de forma segura e tranquila. Dentro desse contexto, entra em ação o Projeto Coaching do Magno, uma proposta inovadora que busca uma educação personalizada e que estimule a autonomia.

Coaching é um processo de desenvolvimento humano, dinamizado por um profissional experiente, o Coach. Assim como um treinador, que busca desenvolver seu pleno potencial, o aluno pode ter o apoio de um educador que olha suas características, propõe atividades, caminhos, desafio e com ele estabelece uma relação de confiança.

O Coach atua em parceria com o coordenador pedagógico e com os professores e é o responsável por um olhar mais focado em cada aluno, conhecendo as características de cada um, suas potencialidades e os pontos em que precisa melhorar.

Como a participação da família também é essencial nesse processo, os pais dos alunos do 6º ano foram convidados para uma reunião em que foram apresentados os principais pontos do Projeto. Na ocasião, a Diretora pedagógica Cláudia Tricate esclareceu que coaching não é aula particular ou atendimento psicopedagógico, tampouco é um mecanismo que toma conta do aluno. Trata-se, sim, de um trabalho de estímulo ao amadurecimento da autonomia de estudo, de forma plenamente integrada ao projeto mais amplo do 6º ano.

Nesse sentido, é importante que Escola e família trabalhem juntas e assegurem que os alunos possam construir melhores hábitos de estudo e atitudes de aprendizagem.