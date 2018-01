Pós-graduação in company… in Magno!

Uma Escola que se renova e está sempre aberta para aprender, conhecer, descobrir. Basta circular pelo Magno/Mágico de Oz para encontrar educadores estudando e trocando informações para reavaliar suas práticas e oferecer uma experiência que seja realmente significativa para o aluno do século 21.

Em 2015, o Magno inovou mais uma vez e passou a oferecer cursos in company de pós-graduação em Psicopedagogia (Lato Sensu) e também a graduação em Pedagogia, no formato EAD.

Duas vezes por semana, 30 professores e coordenadores da Educação Infantil ao Ensino Fundamental II se reúnem no Colégio para participar do curso de pós-graduação ministrado por professores da Universidade Anhembi Morumbi em uma parceria que já colhe bons frutos e tem ajudado a ampliar o repertório dos profissionais.

Porém, o curso não representa uma volta aos estudos, nem mesmo para quem já tem décadas de casa. “Acredito que esta pós-graduação veio para lapidar o conhecimento adquirido ao longo dos anos e, claro, acrescentar. O fato de ser in company e na companhia dos próprios colegas de trabalho é um importante diferencial”, comenta a coordenadora da Educação Infantil, Silvia Ramos.

A oportunidade de reviver o papel de estudante e aguardar as surpresas da próxima aula também tem cativado a professora do Maternal, Christianne Carai. “Percebo que a cada aula tenho uma visão ampliada sobre o campo de atuação do psicopedagogo. Isso vem mudando a minha postura como pedagoga. Vou contente para a aula, sempre com boas expectativas e feliz por poder me colocar novamente na posição de aluno”.