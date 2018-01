Esporte é sinônimo de adrenalina, emoção e superação. Mas também é uma rica oportunidade para celebrar a diversidade, estabelecer trocas culturais, conhecer outras realidades e reforçar valores cooperativos e solidários. Pensando nisso, o Mágico de Oz deu start ao projeto Planeta Olímpico, com centenas atividades nas diversas áreas do conhecimento – incluindo as práticas esportivas, claro.

A volta ao mundo por meio do esporte está a todo vapor! Um ilustre representante da terra da rainha agitou o Mágico de Oz na última semana: William Scott Cowie. Durante o bate-papo em inglês com o atual professor do Magno High School, os alunos conheceram um pouco da história do professor, que, na juventude, fez parte da Guarda Real Britânica por 8 anos e também foi oficial do exército.

Do chapéu feito com pele de urso canadense ao número de botões da farda (que varia de acordo com a localidade do guarda), tudo era descoberta. A turma interagiu para valer e logo quebrou o gelo e a barreira do idioma.

Juntos, eles simularam alguns momentos de “guarda da rainha” e ficaram estáticos. Logo, o professor foi surpreendido pela pequena aluna: “Scott, fala comigo!”

Na Vila Oz, como bons anfitriões, os alunos apresentaram todos os espaços para o professor, do restaurante decorado com as fotos dos Beatles, passando pela tradicional cabine telefônica vermelha e o delicioso chá degustado pelos ingleses!

Dias memoráveis e cheios de significado para quem está só começando a descobrir o mundo!