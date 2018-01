Perfumistas de plantão

Os alunos do Minimaternal e do Infantil I das unidades Olavo Bilac e Campo Belo do Mágico de Oz receberam uma missão especial: vivenciar um dia de perfumista e tornar a semana mais cheirosa para abrigar a França, um importante país do projeto Planeta Olímpico.

Depois de conhecer um pouco mais sobre a capital Paris, a turma foi preparar, com a técnica de Laboratório da Unidade Sócrates, Adriana Dubas, uma fragrância à base de água e produtos naturais, como óleo de amêndoas e a essência de lavanda cultivada no Núcleo Ambiental. Haja perfume no ar!