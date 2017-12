Pensando no futuro

Todos os dias, as pessoas encaram o trânsito de São Paulo para irem ao trabalho, ou para a escola. Com os alunos do 3º ano, da Unidade Campo Belo, e suas famílias não é diferente. Mas, com tantos engarrafamentos e poluição pelas ruas, há algo que possa ser feito? Para minimizar esses problemas, as turmas participaram de várias pesquisas e atividades sobre os meios de transporte nas grandes cidades.

Para começar, fizeram uma verdadeira viagem no tempo nas aulas de História e conheceram os primeiros meios de transporte que existiram. Os bondes e trens movidos a vapor e até mesmo os primeiros veículos que utilizavam gasolina encantaram os estudantes! Eles fizeram comparações com os automóveis e locomotivas atuais e viram como estas máquinas se tornaram mais potentes com o tempo.

Após assistirem a vídeos e reportagens e até ouvirem canções sobre o tema, como a peça “O Trenzinho do Caipira”, do compositor Heitor Villa-Lobos, notaram as principais dificuldades do transporte na cidade. Os congestionamentos, a poluição e os problemas do transporte público foram temas das aulas. Mas os alunos do 3º ano não ficaram parados e se mobilizaram para resolver essas questões.

Utilizando o kit de robótica LEGO WeDo 2.0, eles conversaram com os colegas e, usando programação, conseguiram apresentar veículos sustentáveis, que se moveram de verdade. Com essas criações, produziram soluções para diminuir a poluição e melhorar o trânsito. Agora, todas as vezes que tiverem que ir para a escola, verão o trânsito com outros olhos!