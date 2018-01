Parceria Magno e Youtube

Foi um encontro incrível, que marcou o início de uma parceria muito promissora.

Reconhecido como referência, o projeto pedagógico do Magno/Mágico de Oz se tornou fonte de inspiração para uma ambiciosa iniciativa da maior empresa do mundo de vídeos na Internet.

O Youtube está montando um departamento educativo brasileiro e uma de suas principais executivas no Brasil, Clarissa Orberg, veio ao Magno/Mágico de Oz para conhecer de perto o trabalho desenvolvido na área de Educação Infantil. Da Vila Oz ao Núcleo Ambiental, da sala multimídia ao centro de letramento, Clarissa ficou muito impressionada e encantada com a infraestrutura e os recursos que viu.

Como resultado, boas notícias do que virá pela frente já podem ser anunciadas. O Youtube realizará uma capacitação do corpo técnico da Escola para habilitação dos profissionais em técnicas de iluminação, edição e gravação de vídeos para as redes sociais.

Além disso, estão previstos acordos de cooperação para estruturação e execução da nova Sala de Comunicação do Colégio e para a formação de um curso de youtubers para os alunos.

Pioneiro na parceria que leva a assinatura do Google no uso de ferramentas da plataforma para aplicação em sala de aula e áreas administrativas, o Magno dá mais um grande passo, agora com o Youtube e, novamente, firma-se como modelo no uso da tecnologia em benefício da educação.