Paraty em tempo real

A caneta e o papel deram lugar ao tablet e aos smartphones durante o Estudo do Meio dos alunos do 7º ano do Ensino Fundamental II em Paraty. O Diário de Bordo ganhou uma versão online, com atividades registradas e atualizadas em tempo real.

A água, que faz parte do conteúdo de Ciências, também recebeu atenção diferenciada, com a coleta e medição de diferentes amostras. A turma aproveitou a oportunidade para observar espécies de vegetais e animais e usar uma série de equipamentos que foram levados do Magno para a viagem (termômetro, refratômetro, anemômetro).

A aprendizagem teve continuidade na lama, com atividades no Manguezal da Praia do Jabaquara. Ao final, uma boa dose de diversão!

Mas esse não foi o único diferencial. O estudo sobre a pesca, que até então ficava apenas na teoria, contou com a participação especial dos alunos, que ajudaram a fazer a trama e, ao lado dos pescadores, protagonizaram a chamada pesca de arrastão. Uma experiência e tanto!

A história também esteve em alta, seja no tour pela cidade, com a observação de uma construção do século XVIII, ou por meio de entrevistas com moradores e artistas locais ‒ informação que faz toda a diferença e traz muito mais significado.

O encontro com os organizadores da Festa do Divino (considerada um dos patrimônios imateriais de Paraty) foi bastante aguardado. Os alunos vivenciaram os preparativos da celebração e participaram de uma oficina para confeccionar o estandarte da Festa.

Ao cair da noite, coordenadora, professores e alunos desfrutaram da animada companhia dos cirandeiros de Paraty, outro patrimônio imaterial da cidade. A alegria correu solta e contagiou a todos, mostrando que a aprendizagem pode e deve ser sempre envolvente e interativa.