Ao longo do Ensino Médio, a preparação dos alunos do Magno é intensa. Além de assistir às aulas no período regular, os alunos participam do 3º + (curso preparatório para o vestibular oferecido pela Escola aos alunos da 3ª série), visitam as principais universidades, conversam com profissionais já estabelecidos no mercado e ainda têm a rica oportunidade de descobrir o que há por trás das entrelinhas dos livros que compõem a lista unificada de obras da Fuvest e da Unicamp, no programa Papo Literário.

A “esticada” cultural após a aula inclui um lanche oferecido pelo Colégio e a análise criteriosa de uma obra, sempre orientada por um time de feras formado pelos professores especialistas em Literatura.

Os encontros ajudam o aluno a compreender trechos pontuais e a relacionar o enredo ao contexto atual. Na edição 2015 do programa, há uma novidade: a colaboração de outros professores que ajudam a promover a interdisciplinaridade de conteúdos.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No primeiro encontro, sob o comando do professor Chicão, os alunos mergulharam nas páginas de Til, de José de Alencar. Também estão previstas análises das obras A Cidade e as Serras, de Eça de Queirós; Viagens na Minha Terra, de Almeida Garrett; Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida; Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis; O Cortiço, de Aluísio Azevedo; Vidas Secas, de Graciliano Ramos; Capitães da Areia, de Jorge Amado; e Sentimento do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade.