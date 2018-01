Ozlimpíadas 2015

O espírito olímpico está no ar! Do Baby Oz ao Alfa, os nossos atletas demonstraram garra, habilidade e energia em mais uma edição das Ozlimpíadas. Novas estações trouxeram desafios de tirar o fôlego (Big Ball, Cubo Mágico, Escalada, Anéis de Saturno, Corda com Peso, Revezamento com Bastão e Pirâmide), para reproduzir exercícios praticados nas aulas de Educação Física.

O time do Baby Oz também estava muito bem treinado e trabalhou com alegria os reflexos, movimentos rudimentares e voluntários em três estações feitas especialmente para eles. Pura estimulação!

Embora a competição não tenha caráter esportivo, as crianças levaram a sério e contagiaram a torcida, que lotou o Ginásio de Esportes e vibrou a cada prova. Por aqui, pai e mãe também correram muito para não perder nenhum lance dos pequenos!

Ao final, todos foram contemplados com as tão esperadas medalhas, em uma conquista que é de toda a família, que colocou em evidência a cultura do esporte, a integração e a qualidade de vida.