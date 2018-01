“Old MacDonald had a farm E-I-E-I-O! And on that farm he had some chicks, E-I-E-I-O! With a chick-chick here, and a chick-chick there. Here a chick there a chick, everywhere a chick-chick!”. Com a canção na ponta da língua, os alunos da Educação Infantil deram start ao Oz Animal Farm, mais uma megatividade do Projeto Animaaaal.

O clima do campo e a língua inglesa tomaram conta do espaço, que foi cuidadosamente ambientado para dar significado ao aprendizado. Nos papéis de animais e fazendeiro, eles se aventuravam por diferentes instalações, do galope no cavalo de madeira à ordenha da vaca!

Também interagiram com os fantoches de papel, tocaram na orquestra leitosa, jogaram o dominó dos sentidos e se renderam ao aconchegante espaço de leitura. Por aqui, o “causo” mais comentado era o da Galinha Ruiva!

Na semana dedicada à língua inglesa, os alunos desbravaram o Núcleo Ambiental e colocaram em prática o novo vocabulário. No Espaço de Contação de Histórias, uma atividade interdisciplinar agitou os alunos: após o sorteio de nomes de animais em inglês, fizeram mímicas e performances para o grupo adivinhar.

O dia reservou outras emoções e desafios, como alimentar os animais de verdade e entrevistar o veterinário da Escola, José Manuel Mouriño. Um show de descobertas e surpresas!

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para fechar a vivência, um encontro especial com o filhote do peru, o mais novo habitante do Núcleo. Apesar de recém-chegado, o novo amigo ensinou muito para essa turma!