The OSCAR goes to…

Preparar-se, vestir-se a caráter, ensaiar o discurso, improvisar, rir, conversar: a festa do Oscar tem um charme que encanta a todos – inclusive os adolescentes do Colégio Magno. Recentemente, as turmas de 7º ano simularam o prêmio com 20 diferentes categorias, como “The Student Who Speaks The Best English”, “The Most Creative Student”, “The Most Sociable Student”, entre outras.



E foi assim, utilizando a língua inglesa de forma viva, em situações comunicativas reais e com grande diversidade de repertório, que os alunos avançaram mais alguns passos no aprendizado do idioma chave para a cidadania global – o inglês. Esta é uma marca característica do trabalho pedagógico do Magno na área do ensino de línguas, que concilia o conhecimento das estruturas formais, mas sempre de uma forma viva e coerente com a vida dos alunos, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. ​



Não por acaso, na atividade que simulou o Oscar, as categorias foram criadas pelos próprios jovens, que conduziram toda a “cerimônia”, sempre com muito bom humor. Para isso, lançaram mão de todos os recursos – a própria estatueta que celebrizou o Oscar foi confeccionada no MagLab, em impressora 3D. ​

Basta ver as fotos para entender o envolvimento provocado. Por trás de tanta alegria, está uma estratégia pedagógica bem definida e planejada para levar os alunos à proficiência no uso do idioma, comprovada, por exemplo, na aprovação total nos exames de FCE, da Cambridge University. Depois disso, só resta aplaudir essa grande festa do Oscar e do conhecimento.