A escolha da profissão é um momento muito importante na vida de todos os jovens, bastante influenciado pelos pais, familiares e amigos. Levante a mão quem nunca ficou angustiado, ansioso e cheio de dúvidas para definir como direcionar sua carreira profissional.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sabemos que a orientação profissional é importante na preparação do aluno do Ensino Médio. O Magno investe em um trabalho personalizado e consistente, para ajudar o aluno da 3a série a pensar sobre o futuro de uma forma leve e que faça parte de seu universo.

A Escola contratou a Biruta, uma equipe especializada em carreira, sob o comando da CEO da Cia de Talentos e comentarista da GloboNews, Maíra Habimorad. Os alunos participaram de workshops e tiveram acesso a uma plataforma de orientação de carreira, cujo ponto de partida foi o autoconhecimento. A partir daí, disputaram games de interesses e competências para obter um diagnóstico mais preciso.

Num outro momento, os alunos vão esclarecer dúvidas com especialistas em novos encontros com atendimentos personalizados. Acompanhados pelos consultores, vão explorar um mapa de profissões e receber informações sobre diferentes carreiras que os ajudarão na tomada de decisão. No fechamento, novas provocações para estimular a reflexão sobre uma escolha que é pessoal e intransferível.