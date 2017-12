Um show de cores, luzes, sons e muito movimento.

A abertura das Olimpíadas Magno é sempre um espetáculo à parte e, neste ano, não poderia ser diferente. O início da 37ª edição da competição foi marcado pelos talentos no esporte, na música e na dança.

Finalmente, o segredo foi revelado! Flávia Saraiva, atleta medalha de bronze nos Jogos Pan-americanos de 2015 e maior revelação da ginástica olímpica nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, surpreendeu a todos na abertura do evento. A representante da nova geração de ginastas fez uma apresentação magistral no Ginásio de Esportes do Magno completamente lotado.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A abertura do maior evento esportivo da Escola teve, também, as apresentações das orquestras de cordas e sopro e do coral, que deram o tom ao espetáculo, e dos alunos de ballet, jazz e urban dance, que não deixaram por menos e fizeram uma performance impecável.

A partir de agora, os alunos de 27 colégios estarão engajados na competição, que reúne 13 modalidades esportivas. Força, garra e determinação! As Olimpíadas Magno estão apenas começando.