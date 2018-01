Educação para a sustentabilidade

Conhecer um rio em todas as suas dimensões. Monitorar a qualidade da água, acompanhar o seu curso, conversar com os moradores das áreas por ele cortadas. Entender o impacto da poluição e os caminhos para buscar o desenvolvimento sustentável. Aprender Biologia, Química, Física, Geografia, História diretamente em situações reais.

Esse é o processo que vem sendo realizado pelos alunos do Magno que, há dois anos, monitoram o riacho Congonhas, afluente do córrego Zavuvu, nas imediações do Colégio, no projeto Observando os Rios. O projeto vem se consolidando ano a ano e atraiu a atenção de organizações como a SOS Mata Atlântica, por meio do biólogo e educador César Pegoraro, e do ecoesportista e especialista em análise de água Dan Robson, que gravou entrevistas com os alunos participantes do projeto para o seu programa de TV.

Hoje, além da coleta e da análise da água feita no Mag Lab, o laboratório de ciências do Magno, os alunos alimentam o website do projeto e promovem a conscientização de comunidades, com campanhas como a do incentivo à utilização de squeezes no lugar de copos descartáveis. O projeto Observando os Rios se insere no campo da educação para o desenvolvimento sustentável, um dos objetivos centrais do Programa das Escolas Associadas da UNESCO.

Confira o programa com Dan Robson em que os alunos do Magno deram entrevistas: https://youtu.be/d79yGEBVonk