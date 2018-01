Observando os Rios

O projeto Observando Rios – Observando o Rio Tietê, que é fruto de uma parceria do Colégio Magno com a Fundação SOS Mata Atlântica, está a todo vapor. Acompanhados pelo biólogo e ecoeducador da Fundação, César Pegoraro, o grupo de alunos dos 8º e 9º anos do Ensino Fundamental II, coordenadora e professoras, foram a campo fazer a primeira medição do riacho Congonhas (um dos afluentes do córrego Zavuvu), que fica próximo ao Colégio, na região de Santo Amaro.

A partir de agora serão feitas coletas mensais e o riacho passa a fazer parte do reconhecido programa de mobilização e monitoramento das águas, que envolve mais de 100 grupos de diferentes regiões na recuperação de rios e mananciais.

O trabalho é complexo e interdisciplinar, pois envolve conteúdos de Química, História, Geografia e Biologia, além de pesquisas, entrevistas, relatórios, leitura e ações práticas. O resultado da primeira análise já pode ser visto no site sosobservando.znc.com.br.

É importante lembrar que o projeto está alinhado ao objetivo da UNESCO de contribuir para o desenvolvimento sustentável e a responsabilidade social, e não será finalizado no término do ano letivo, mas apenas quando suas águas estiverem recuperadas.