Quando começa a Festa Junina do Magno/Mágico de Oz, as famílias já sabem que o momento vai além da integração e a festa não é só diversão. Por aqui, a comemoração está sempre acompanhada de incríveis descobertas! Em 2015, o tema O Saci e outras histórias trouxe a possibilidade de recontar lendas, dançar outros ritmos e conhecer um novo personagem: a Bruxa Nicácia, que é bastante popular em Alagoas e chegou ao Magno diretamente do “céu”. O segredo? Alpinistas bem preparados e muito aventureiros!

No colo dos pais, os bebês do Baby Oz deram start ao arraial e teve até quem arriscou uma coreografia própria ao som de hits como “São João” e “Pipoca Torradinha”!Depois, foi a vez dos alunos do Minimíni e do Mini brincarem embalados por dinâmicas como o “Patinho na Lagoa”, “Cavalinhos” e “Lavadeiras”. Na sequência, os alunos do Maternal e Jardim I arrasaram em coreografias como “Maracatu misterioso”, “Festa no céu”, “Boneca de Lata” e “Eu morava na areia sereia”.

Já o Jardim II e o Alfa protagonizaram momentos especiais, seja ao lado das gigantescas Maricotas, seja observando a Bruxa Nicácia cair literalmente do céu. Aqui também teve um show de Sacis animados e charmosos Curupiras com seus cabelos cor de fogo.

A quadrilha das lendas encerrou a festa com um casamento inusitado entre o Boto e a Iara, que teve a representação especial dos pais de um aluno da Educação Infantil. Quanta diversão!

No dia seguinte, mais folclore dos quatro cantos do país e delícias típicas na Festa Junina marcaram a comemoração dos alunos do Ensino Fundamental I ao Ensino Médio. Os pais também caíram na folia e ao final, a tradicional quadrilha da 3ª série do Ensino Médio encerrou a festa com mais casamentos e a promessa de que no próximo ano tem mais!