O papel da mulher, feminicídio e transfobia em pauta

No palco da Sala de Teatro do Magno, assuntos da vida real: transfobia, feminicídio e o papel da mulher na sociedade. Na mesa-redonda especial promovida para os alunos da 3 a série do Ensino Médio e mediada pela aluna Amanda Gariba, estava a transfeminista Ariel Nolasco, que trabalha na Secretaria de Direitos Humanos; e a jornalista, ativista e coordenadora de campanhas da Anistia Internacional, Rebeca Lerer.





Na pauta do encontro, dados alarmantes sobre a violência contra a mulher; a relevância da Lei Maria da Penha e da Lei do Feminicídio (quando a modalidade homicídio qualificado é praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino) e a triste realidade dos transgêneros, que ao longo da vida sofrem diferentes tipos de “evasões”: da vida familiar, cotidiano escolar e mercado de trabalho.

Na plateia, os alunos estavam bastante envolvidos, questionavam, participavam e, principalmente, demonstravam maturidade e respeito. As lições aprendidas por aqui foram muito além da sala de aula e renovam o convite à reflexão.