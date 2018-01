O nosso tempo é agora

O resgate de brinquedos e brincadeiras antigas trouxe uma rica troca de experiências para os alunos do Alfa (1º ano), da unidade Campo Belo, que receberam a visita mais do que especial de seus avós na Escola.

A turma mostrou que sabe receber bem e acolher – com perguntas interessantes e quitutes deliciosos! Com essa atividade, trabalharam importantes gêneros: convite, entrevista, receita e lista.

Entre as histórias desse grupo experiente, vale destacar a vinda da avó da aluna Maria Eduarda Egami, do Japão para o Brasil, com apenas 9 anos de idade. Ela embarcou em um navio e levou mais de um mês para chegar por aqui!

Já o avô da aluna Maria Eduarda Gioielle trouxe para a Escola uma miniatura de um acrobata que ele esculpiu. O resultado? Muita diversão para a criançada, que logo comparou o boneco de madeira ao ginasta Arthur Zanetti.

As Cinco Marias não ficaram de fora da brincadeira e chegaram com as avós das alunas Laura Vita e Beatriz Ito. Também teve uma divertida oficina de pipas comandada pelo avô da aluna Heloisa Feldman, com direito a muita emoção pelo ar!

Para fechar o encontro, um chá acompanhado por deliciosos biscoitos e pão de queijo, tudo preparado pelas crianças para degustar com os avós. Um dia recheado de momentos incríveis, que renderam boas histórias para contar, escrever e recordar!