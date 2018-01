Frentista, pediatra, cabeleireira, professora, jardineira, chef de cozinha, padeiro, eletricista, gerente de banco, feirante e até um entregador de pizza invadiram a Vila Oz e também marcaram presença na Unidade Campo Belo para anunciar o novo projeto da Educação Infantil: O Mundo ao Meu Redor.

Professoras e recreacionistas bilíngues (que têm um papel essencial no dia a dia dos alunos da Educação Infantil, com intervenções pontuais na língua inglesa de maneira bastante natural) representaram diferentes papéis para mostrar quantas descobertas estão por vir. O céu, de fato, é o limite!

Como a Educação Infantil é um período marcado por descobertas e o trabalho no Mágico de Oz é sempre permeado pela curiosidade das crianças acerca do mundo que as rodeia, o “faz de conta” por aqui é assunto sério e permite imaginar, transformar, criar e sonhar!

Nesse universo de fantasia, as crianças terão a oportunidade de vivenciar diferentes papéis, levantar hipóteses e criar significado sobre o lugar que ocupam.

O Mundo ao Meu Redor propõe a descoberta (e redescoberta) de situações que fazem parte do repertório diário dos alunos, como a ida ao supermercado, a vida doméstica, a consulta no pediatra, visitas ao cabeleireiro e ao petshop. Oportunidades essenciais para desenvolver noções de cidadania, exercitar a construção da identidade e promover uma aprendizagem rica, envolvente e apaixonante.

A Educação Financeira também vai ganhar espaço no BancOz! E que tal extrapolar os muros da Escola e envolver as famílias? A viagem por diferentes campos do conhecimento está só começando e essa turma já está percebendo que o mundo ao seu redor é bem maior do que imaginavam. E olha que, quando o assunto é imaginação, estamos diante de especialistas!