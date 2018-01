O futuro já começou

A tradicional Semana Pedagógica do Magno/Mágico de Oz vai muito além do planejamento. Por aqui, o educador respira informação e tem uma rica oportunidade para trocar experiências, aprender a utilizar novos recursos tecnológicos para otimizar seu tempo, agregar valor ao seu trabalho e, claro, conquistar o antenado aluno do século XXI.



Durante a abertura do encontro, a diretora-geral, Myriam Tricate, alertou os educadores sobre a quarta revolução industrial, que reúne inteligência artificial, robótica, impressão 3D, nanotecnologia e outras tecnologias. “Aquele futuro de que falávamos já chegou, e precisamos realmente mudar nossas práticas para preparar nossos alunos para ele. Eu tenho convicção de que nós estamos preparados”, afirmou Myriam.

Na sequência, a diretora Cláudia Tricate fez um convite a todos os professores: “Conheçam a nossa Educação Infantil, nós trabalhamos com crianças pensantes e ousadas e isso é fruto de um trabalho integrado e planejado”.

Entre as novidades para o ano de 2016, o anúncio do curso de inglês para funcionários – já que hoje não é mais possível viver em um mundo sem fronteiras e com tanta tecnologia sem dominar o idioma mais falado do planeta.:p>

A linguagem cinematográfica e a sustentabilidade também estarão em alta no Magno, com um projeto que contará com a expertise da Eco Falante Cinema Ambiental. Nesse primeiro encontro, o professor e especialista no tema, Edson Grandisoli, esquentou o debate realizado após a exibição do documentário Trashed.

Tecnologia: um caminho sem volta e com inúmeras possibilidades

Da Educação Infantil ao Magno High School, os educadores participaram da capacitação com a equipe do Google For Education, que é fruto de uma parceira entre a Escola e a empresa de tecnologia para trazer soluções e ferramentas exclusivas para os professores e alunos do Magno.

Os educadores ainda tiveram a oportunidade de conhecer novas ferramentas da Lousa Eletrônica Epson.

O bate-papo sobre tecnologia ganhou espaço na palestra A prática docente em movimento, ministrada pela gerente de serviços educacionais da Editora Moderna, Solange Pretrosino. Segundo a especialista, o ensino deve ser cada vez mais personalizado, com o uso de plataformas adaptativas, sala de aula interativa, aulas magnas por videoconferência e monitoria on-line.

No encontro da equipe da Educação Infantil ficou claro que o trabalho continua a todo vapor em 2016. A diretora Cláudia Tricate adiantou que o primeiro projeto do ano irá contemplar as Olimpíadas. “O trabalho do Mágico de Oz é uma referência para o Brasil. É motivo de orgulho, pois foi algo construído”.

Na sequência, a coordenadora Ana Paula Azevedo (Piti) reproduziu o TED Tragam a revolução no aprendizado, do consultor internacional Sir Ken Robson e compartilhou o texto O animal satisfeito dorme,, do filósofo e educador, Mário Sérgio Cortella. Na conversa, ela mostrou a importância do planejamento e sugeriu como palavras de ordem: inquietação, revolução e amor. “Tem que amar muito o que faz; na Educação Infantil, o céu é o limite”, avisou.

Para fechar a semana e recarregar as energias para o ano de 2016, os educadores deram as mãos, buscaram o autoconhecimento e seguiram os passos da Dança Circular sob o comando do psicólogo e especialista em arte do movimento, Bruno Perel. Vale lembrar que o foco aqui não é a técnica e sim o sentimento de união, o trabalho de concentração e consciência. Que 2016 venha repleto de conquistas e muito conhecimento para todos!