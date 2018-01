O céu é o limite no Full-Time

As duas horas diárias de estudo assistido dos alunos do Full-Time estão passando mais rápido, ganharam mais significado e envolvimento. Muitos querem continuar as pesquisas mesmo depois que a aula termina e há até quem não consiga mais parar de estudar. Todo esse movimento positivo tem a ver com a intensificação da tecnologia em sala de aula, que se transformou em uma grande aliada dessa turma na hora de rever os conteúdos.

Com a plataforma educacional Google Classroom (fruto de uma parceria do Magno e a Google For Education), o grupo prepara e compartilha pesquisas feitas com base nas informações do livro didático. As figuras ganham movimento e o conteúdo fica muito mais dinâmico. “O estudo no computador tem me ajudado a fixar o conteúdo, é muito mais interativo e traz a possibilidade de compartilhar e trocar com os amigos depois que a professora Silvia Salazar faz a revisão”, comenta a aluna Sofia de Souza Eidman, do 6o ano do Ensino Fundamental II.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No 2o ano do Ensino Fundamental I, o estudo também ganhou mais emoção com o uso de aplicativos. Com tablets em mãos, os alunos são desafiados a estudar Matemática, Língua Portuguesa, Ciências e Geografia de uma maneira muito natural. Por aqui, ninguém duvida que a aprendizagem pode e deve ser muito prazerosa!