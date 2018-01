Expedição Investigativa

Os alunos do 2º ano foram até o Núcleo Ambiental para uma vivência incrível. Lá, eles colocaram em prática suas habilidades investigativas para identificar elementos próprios dos seres vivos, da natureza inanimada e os feitos pelo homem. E nada melhor para essa aprendizagem do que o Núcleo Ambiental, um verdadeiro laboratório a céu aberto em pleno centro urbano.

Com tablets na mão, eles investigaram os estábulos, o viveiro de aves, o lago, o espelho d’água corrente e até uma roda d’água. Fotografaram e fizeram relatos de diferentes espécies de animais, entre mamíferos de médio porte, aves domésticas e espécies vegetais.

Maria Luiza descobriu que “a galinha é um elemento natural com vida que tem filhotes quando bota ovos”. Ian entendeu que “a roda d’água é um elemento que foi construído pelo homem”. Bernardo conferiu de perto uma romãzeira e descobriu que “é possível fazer chá com a fruta que dá no pé”. E o cavalo é um ser vivo? Para a Dandara, sim e “ele come feno”! Tudo foi devidamente fotografado e registrado.

O resultado da expedição dos alunos ao Núcleo Ambiental não fica restrito ao ambiente escolar. Os relatos foram compartilhados e podem ser conferidos neste link: https://goo.gl/W0vAuV