No ritmo dos bebês

Nenhuma combinação é tão perfeita quanto música e bebês. Mesmo antes de dar os primeiros passos, eles já arriscam acompanhar as canções com os pés, palmas e muitos sorrisos. Na rotina do Baby Oz, a música ocupa um lugar privilegiado, seja nas aulas comandadas pela musicista Nidinha Pitanga ou em diversos momentos do dia a dia, sempre com um repertório e atividades cuidadosamente planejadas pelo coordenador de Música, Beto Schokolnick.





A escolha para o último encontro pedagógico entre pais e educadores do Baby Oz não poderia ter sido mais acertada: música! Foi nesse clima que os pais, bebês e equipe pedagógica confraternizaram e vivenciaram um pouco do trabalho realizado no dia a dia.

Além de uma cantoria afinada, acompanhada pelo piano e também pelo acordeom da Nidinha, os pais participaram de brincadeiras que fazem a diversão dos bebês, como o “patinho na lagoa”. Depois, essa turma se divertiu para valer com os instrumentos e mostrou que sabe fazer barulho!