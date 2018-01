Música para alimentar a alma

Música para sensibilizar, refletir e inspirar. Essa foi a proposta do Colégio Magno/Mágico de Oz para celebrar o Dia Mundial da Alimentação (16 de outubro). Por isso, a Orquestra de Cordas e de Percussão da Escola preparou uma apresentação especial para tocar, literalmente, alunos, pais e funcionários durante o almoço no restaurante da Unidade Sócrates.

O repertório escolhido a dedo pelo maestro Domingos Elias e pelos professores Evelyn da Silva Lima e Leandro da Silva Lima contou com canções como “A Paz”, de Gilberto Gil, e “Aquarela”, de Toquinho.

O Dia Mundial da Alimentação foi comemorado pela primeira vez em 1981 e marca a fundação da FAO (Food and Agriculture Organization), organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura.

Atualmente, são mais de 150 países, incluindo o Brasil, envolvidos em ações para lembrar a importância da data e, também, muitas escolas que fazem parte do Programa de Escolas Associadas da UNESCO (PEA-UNESCO), do qual a diretora-geral, Myriam Tricate, é coordenadora nacional.

Além da Orquestra, quem esteve no restaurante acompanhou uma apresentação sobre a questão da alimentação no mundo, como o fato de o número de habitantes do planeta superar 9 bilhões em 2050 e a estimativa de que a produção de alimentos terá que aumentar em 60% para atender a todos.

O Dia Mundial da Alimentação 2016 teve como tema “O clima está mudando. A alimentação e a agricultura também”, para lembrar que os agricultores estão entre os mais afetados pelas mudanças climáticas.

Fica o convite para todos: que tal aproveitar esse momento cercado de arte e talento para rever os nossos hábitos alimentares, pensar sobre o desperdício e também em maneiras para mudar o cenário da alimentação mundial?