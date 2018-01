Muito além da medalha

O clima olímpico está no ar e a cada encontro promovido pelo programa Atletas do Olimpo (que traz para a Escola um atleta para conversar com os alunos), é possível conhecer diferentes modalidades e o longo caminho percorrido até a medalha.

Da Esgrima à Natação, os alunos do Ensino Fundamental I ficaram por dentro dos bastidores dos jogos. Durante a entrevista com o professor de Esgrima da Escola, Régis Trois de Avila, que tem em seu currículo 5 olimpíadas e já carimbou o passaporte para ser árbitro no Rio 2016, os alunos do 3o ano escutaram histórias sobre a sua vida e carreira profissional, observaram de perto floretes, espadas e sabres usados e até praticaram a modalidade orientados pelo professor e amigos esgrimistas.

Outro grande momento do esporte aconteceu na piscina. Os alunos do 4o ano logo se tornaram grandes amigos do ex-aluno do Magno, Rafael Rocamora, que é preparador físico do nadador e medalhista olímpico César Cielo.

Rocamora recordou os velhos tempos na Escola, quando se apaixonou pelo esporte nas aulas de Educação Física. Ele também contou o segredo por trás das saídas dos melhores nadadores do mundo – principalmente de Cielo durante os jogos olímpicos.

Ao longo do papo, os alunos tiveram a chance de ver camisas autografadas por grandes ídolos, conhecer mascotes de todos os tempos e ainda foram ao Fitness do Magno acompanhar de perto os exercícios que fazem parte do treino dos campeões. Uma experiência para ficar na memória e que se tornou tão ou mais valiosa que uma medalha!