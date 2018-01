Mostra UNESCO 2016

Na festa do conhecimento, anfitriões do Alfa ao Ensino Médio receberam os convidados com um verdadeiro show de tecnologia e criatividade. Entre uma explicação e outra, ficava fácil compreender questões fundamentais, como o Entendimento Global e o Desenvolvimento Sustentável.

O Ano Internacional das Leguminosas foi celebrado em grande estilo e com muito sabor: caldinho de feijão, arroz com lentilha e homus (pasta de grão-de-bico de origem árabe) foram degustados à beira de um lindo pé de feijão!

Uma grande maquete combinou robótica e sustentabilidade para reproduzir o sítio de agricultura sustentável visitado pelo 4º ano do Ensino Fundamental I. Aqui, o drone “semeador”, feito em lego, teve participação especial na colheita de alface.

No espaço do Ensino Fundamental I, personagens que transformaram o mundo – Steve Jobs, Walt Disney, Leonardo da Vinci, Santos Dumont, Albert Einstein, Galileu Galilei, Steven Spielberg e Rosa Marks – foram homenageados com oficinas interativas. Pais e filhos adoraram a experiência de criar e compartilhar!

Na Cozinha Experimental, os alunos do Ensino Médio foram acompanhados por gastrônomas em uma verdadeira aventura de sabores. Experimentaram novas receitas sem conhecer os ingredientes e provaram ser possível dar uma apresentação deliciosa para o que geralmente é descartado, como sementes de mamão e pedaços de língua que foram servidos como aperitivo.

O Ensino Médio mostrou as diversas áreas que levam ao Entendimento Global por meio de um jardim invertido, que retratou o filme O Menino e o mundo e o entendimento às avessas, e pelas salas “O planeta pede socorro”, que mostrou a devastação ambiental e o desperdício de alimentos, e “A sua vez”, com soluções para favorecer o bem-estar.

No palco da sala “Se eu fosse você”, os alunos interpretaram personagens que levaram ao entendimento ou à falta dele pelo mundo, como Frida Kahlo, Nero, Joana d’Arc, Freddie Mercury e outros.

Na sala “A vida como ela é”, os visitantes foram convidados a participar de oficinas sobre direitos humanos, xilogravura e um hangout com o ex-aluno e advogado Edgard Raoul Neto, que fez um grande trabalho humanitário na Europa.

Na “Bolsa de outros valores”, o grupo arrecadou alimentos para o tradicional programa de voluntariado da Escola. Nesse “pregão”, era possível escolher entre as produções dos alunos (livro de receitas poéticas, jornal, um balão olímpico com um quiz e um vaso com uma semente de girassol). A conscientização não parou por aí: os alunos realizaram um flash mob para chamar a atenção dos visitantes.

No Ginásio de Esportes, o drone foi o portador de boas notícias, levando a paz de Israel para a Palestina, com mensagens dos visitantes em uma garrafa, que reproduziam a passagem do livro lido pelos alunos do Ensino Fundamental II: Uma Garrafa no Mar de Gaza, de Valéria Zenatti.

No Atrium, pais e filhos passaram por uma experiência inusitada: assistiram juntos a uma aula Google. Com os Chromebooks em mãos, trocaram experiências e reforçaram a ideia de “uma escola que aprende”. Teve muito pai querendo voltar para a sala de aula!

Também aconteceram momentos de pausa e reflexão, como a exposição de fotos que retratou a tragédia de Mariana, com clicks feitos durante o estudo de campo do 8º ano do Ensino Fundamental II.

As Olimpíadas do Rio ganharam novo gancho, com o “Fórum Olímpico: o doping em debate”, que teve a participação do esgrimista Renzo Agresta; do judoca medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, Denílson Moraes; do preparador físico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino e bicampeão olímpico, José Elias de Proença; e da professora de Ginástica Artística do Magno e árbitra internacional, Denise Lima.

Os alunos do Alfa promoveram um jogo da vida sustentável, no qual cada “casa” transmitia um recado muito especial escrito por eles. Aqui, os participantes eram convidados a fazer atividades vivenciadas no projeto O Mundo ao Meu Redor, que reproduzem situações do cotidiano e mostram que brincar é assunto sério.

A sustentabilidade esteve em alta com a campanha Adote Essa Ideia, que visa substituir o copo descartável por squeezes, em uma ação do Ensino Fundamental II a partir do projeto Observando os Rios, fruto de uma parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica.

A quantidade e a qualidade dos projetos apresentados na edição 2016 da Mostra UNESCO demonstram o quanto os alunos se envolveram e estão preparados para transformar a educação e colocar a mão na massa. Também demonstrou o quanto os pais participam e acompanham de perto o desenvolvimento dos filhos! Parabéns a todos pelo empenho em fazer do principal evento do Magno/Mágico de Oz uma grande festa do conhecimento.