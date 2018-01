A vida de uma criança é feita de infinitas e cotidianas estreias. Cada uma representa uma conquista inesquecível e, muitas vezes, emocionante. Foi num clima de emoção que a Mostra Pequenas Grandes Conquistas fechou com chave de ouro o projeto que narrou a evolução das crianças, desde o Berçário até o Alfa, no desenvolvimento da autonomia, do espírito investigativo e de muitas outras habilidades.

Ao percorrer uma verdadeira linha do tempo durante a Mostra, os pais puderam acompanhar não somente as conquistas dos pequenos, mas também o trabalho realizado pela Educação Infantil no Mágico de Oz. E eles adoraram! Do Núcleo Ambiental à Vila Oz, do Centro de Escrita à Parede de Escalada, os pais aprenderam, interagiram e se surpreenderam com as produções, conquistas e descobertas dos seus filhos na Escola.

Teve mãe que até andou no slackline! As crianças estavam muito orgulhosas em mostrar para os pais suas experiências em todos os campos do conhecimento. Foi tanta diversão que muitas nem quiseram ir embora para casa.