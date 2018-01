Um pomar artificial com aroma de frutas para reproduzir um pouco da rotina das crianças do Mágico de Oz no Núcleo Ambiental, que começa na colheita e só termina na cozinha, com o preparo de deliciosas receitas ao lado da teacher. Essa foi apenas uma das instalações da Mostra Comer bem é comer certo, que apresentou às famílias o que os alunos da Educação Infantil vivenciaram ao longo dos últimos meses.

Descoberta, degustação, informação… Por trás de cada atividade, um rico trabalho que envolveu conhecimentos científicos, possibilidades sensoriais, língua e literatura, música e arte, movimento, matemática e língua inglesa. Na semana dedicada às frutas, por exemplo, as crianças escutaram histórias sobre a maçã, vivenciaram a tradição milenar de pisotear uvas e foram protagonistas em uma smootheria cheia de tecnologia e sabor!

O conhecimento também ultrapassou os portões da Escola com uma visita ao hortifrúti e o piquenique no parque, que foi embalado por canções e diálogos em inglês!

Durante a exposição, o Food Truck do Mágico de Oz foi um dos espaços mais concorridos. Aqui, os pais tiveram a oportunidade de entrar na brincadeira, vestir o avental, ir para a máquina registradora ou escolher o recheio preferido entre as opções oferecidas pelos pequenos chefs.

A contação de histórias – tão presente no projeto – também ganhou uma estação especial, com o charmoso carrinho de leitura. Difícil ler apenas um livro em um cenário tão aconchegante! E quem não parou para fazer uma foto na moldura viva com o cenário de natureza morta ao fundo? Uma verdadeira sensação entre as famílias, que aproveitaram a viagem para sentir o delicioso aroma do maracujá!

Em outro espaço, um aquário atraía olhares curiosos. Será que os alimentos boiam ou afundam? Teve quem não resistiu e colocou a mão na massa, ou melhor, na água para interagir com cada alimento.

Uma pirâmide alimentar também cativou o público e trouxe a conclusão: podemos comer de tudo, mas em diferentes porções. Bom senso é a palavra de ordem.

Mas o ponto alto da mostra ficou por conta da feira de produtos orgânicos, com a possibilidade de conhecer, perguntar, descobrir e, claro, levar para casa! Juntos, pais e filhos fizeram a “feira” em um momento de pura integração com a promessa de que a alimentação saudável continua em casa e ao longo da vida!