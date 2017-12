Visita da University of Missouri

O Magno recebeu a visita de uma comitiva da Mizzou – University of Missouri, formada pela Diretora Acadêmica Kathryn Fishman-Weaver, a Lead Teacher no Magno, Kat Sasser, e os representantes da HSE Educacional, Rogério Abaurre e Maria Isabel Morandi.

A visita intensificou a parceria entre a Mizzou e o Colégio. A comitiva participou de uma agenda intensa com a Diretoria, os alunos, professores e coordenação do Middle School e High School, em diversas atividades dentro e fora da sala de aula.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Magno mantém uma parceria com a University of Missouri que amplia a bagagem do ensino da língua inglesa para alunos do Ensino Fundamental I (Middle School) e Médio (High School). O convênio prevê a complementação curricular de acordo com os créditos exigidos pelas leis educacionais norte-americanas. Isso implica em disciplinas que oferecem para o aluno uma grande possibilidade de ampliação do universo do conhecimento, enriquecendo o currículo com temas de Economia, Política, Literatura de Língua Inglesa, além de habilidades valorizadas no exterior, como a argumentação oral.