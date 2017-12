Reconhecimento Internacional

A University of Missouri indicou 14 alunos do Ensino Médio do Magno, do curso High School, qualificados para serem candidatos a membros da NHS – National Honor Society (Sociedade Nacional de Honra). Os membros da NHS são reconhecidos não apenas pelo desempenho acadêmico, mas também pelas características pessoais, pelo perfil de liderança que exercem e ações e serviços frente à comunidade.

Independente da trajetória acadêmica de cada aluno, seja pelos estudos no exterior ou não, ser membro de uma organização reconhecida internacionalmente valoriza e gratifica o empenho e o trabalho dos alunos no Ensino Médio. A Diretora do Colégio Magno, Myriam Tricate, recebeu os alunos e parabenizou um a um por essa grande conquista.