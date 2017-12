Os educadores do Colégio Magno/Mágico de Oz participaram da primeira aula do curso in-company de Metodologias Ativas, um processo que possui como principal característica a inserção do aluno/estudante como agente principal responsável pela sua aprendizagem.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na aula inaugural, todos participaram de um Hangout, na Sala Multimídia, com José Moran, filósofo e doutor em Comunicação, e Dênia Falcão, psicóloga e doutora em Educação, que são referências na área de Tecnologia Educacional.

Ao todo, estão participando do curso 42 educadores do Colégio. A iniciativa contempla o projeto Escola que Aprende, em que o Colégio Magno/Mágico de Oz abre aos seus profissionais a oportunidade de um aprendizado permanente. Afinal, a educação ao longo da vida é uma realidade para toda a sociedade – e, em especial, para os que atuam na área de Educação.