Conhecer de perto uma obra de arte original, desenvolver um olhar atento ao seu redor e ampliar o repertório cultural. Visitar um museu é sempre uma experiência muito enriquecedora. Os alunos do 6º ano tiveram essa grande oportunidade durante a visita à exposição Anita Malfatti: 100 anos de arte moderna, no MAM, localizado dentro do Parque do Ibirapuera.



A mostra inclui pinturas e desenhos que pontuam diversos momentos da produção da artista, sempre sintonizada com seu tempo e com diferentes aspectos do Modernismo que ajudou a construir.



Ao lado das professoras e coordenadoras, os apreciadores da arte utilizaram tablets e smartphones para documentar o conjunto expressionista que consagrou a artista como figura essencial do Modernismo brasileiro. Parte da programação curricular da disciplina de Artes, a visita incluiu também uma atividade no Jardim das Esculturas, localizado na parte externa do MAM.