Mais perto de Miró

Despertar o interesse dos alunos para o mundo das Artes não é novidade no Magno/Mágico de Oz. Desde a Educação Infantil, os alunos têm o privilégio de conhecer grandes artistas, fazer releituras das obras, vivenciar momentos de livre experimentação e usar diferentes técnicas.

Em 2015, os alunos têm comparecido em peso às exposições de grande proporção. Desta vez, as turmas do 3o ano do Ensino Fundamental I, das unidades Campo Belo e Sócrates foram ao Instituto Tomie Ohtake apreciar Joan Miró – A Força da Matéria, a maior exposição dedicada ao artista, com 112 obras, 41 pinturas, 22 esculturas, 20 desenhos, 26 gravuras, além de fotografias que mostram a trajetória do pintor.

Uma verdadeira aula de Artes para encher os olhos, descobrir traços e viajar em meio ao colorido. Durante a visita, os alunos também foram protagonistas e fizeram fotos das obras de Miró para transmitir suas impressões e demonstraram talento e sensibilidade!