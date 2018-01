Mais perto da Malala

A leitura é o caminho mais curto para quem deseja viajar sem sair do lugar. Entre uma página e outra, é possível se transportar para outras culturas e conhecer diferentes realidades. Quando a história é real, como a da menina paquistanesa Malala Yousafzai, que se tornou a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, a experiência é ainda mais enriquecedora e significativa.

Imagine então ter a oportunidade de encontrar a escritora e jornalista Adriana Carranca, autora do livro Malala – A menina que queria ir para a escola? Os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental I, que leram a obra recentemente, acompanharam a saga da autora pelo Vale do Swat, no Paquistão, e escutaram da própria Adriana como foi transformar uma história de guerra em uma mensagem de paz.

Os alunos conferiram fotos dos personagens que aparecem no livro e também do cotidiano da Malala – imagens do seu quarto, da assembleia formada por crianças que liderava e também da escola que frequentou. Um incrível diário de bordo!

É muita curiosidade e informação para um só encontro! A turma bombardeou a escritora com perguntas inteligentes. Além de querer saber mais sobre algumas passagens do livro, eles também estavam curiosos para conhecer o cotidiano da escritora, que acabou de retornar da Síria e garante ter descoberto novas “Malalas” por lá.

Para fechar esse grande encontro, a autora foi à Biblioteca da Escola autografar o livro e de quebra ganhou flores! Ela aproveitou para trocar mais algumas ideias com os alunos, que já estão ansiosos para ler novas histórias do mundo real!