Magno/Mágico de Oz é o Brasil no evento global Hour Of Code

Entre os dias 7 e 11 de dezembro, escolas do mundo inteiro terão uma missão importante: sediar o principal evento de aprendizagem na área de tecnologia do mundo: “Hour of Code” (A Hora do Código). O Magno/Mágico de Oz representa o Brasil na empreitada que, na verdade, é uma rica oportunidade para demonstrar as habilidades e competências adquiridas pelos alunos da Educação Infantil ao longo de 2015, período em que a Escola incluiu no currículo dos alunos do Jardim II e Alfa (1º ano) aulas de programação computacional.

Na prática, isso significa que essa turma aprendeu a ler e a escrever as suas primeiras linhas de código durante o ano letivo. Por trás de cada atividade, objetivos nobres, como desenvolver o raciocínio lógico, estimular a criatividade e o pensamento crítico.

O movimento mundial, que começou nos Estados Unidos, tem como desafio derrubar o mito de que programação de computadores deve ficar restrita a um grupo seleto.

Durante a semana, os alunos, ou melhor, “monitores”, terão de ensinar aos pais e à comunidade um pouco sobre programação. Para tanto, a turma irá além do Laboratório de Informática ou da Sala de Tecnologia, também ganhará a quadra para mostrar o trabalho com sequências no imenso tabuleiro de xadrez. E que tal criar uma torre de copos e fazer uma programação simbólica? Eles também irão participar de jogos de senha, fazer a programação de robôs e muito mais!

É importante reforçar que a intenção da Escola não é preparar futuros programadores profissionais ou pequenos gênios, mas mostrar ao aluno desde cedo e de uma maneira intuitiva e natural que não basta saber usar as ferramentas do computador ou utilizar os recursos para jogar e se divertir. Saber programar softwares, aplicativos e games é um caminho e tanto para expressar a criatividade!