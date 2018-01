Viver o sonho americano

Desfrutar o American Way of Life, conquistar as melhores oportunidades no exterior e fazer uma imersão cultural num dos países mais desenvolvidos do mundo. Que aluno não gostaria de participar desse momento único? Estudar nos Estados Unidos é uma chance para o amadurecimento pessoal e profissional e é por meio do Magno Linden USA Conection, feira de universidades norte-americanas customizadas para a comunidade do Colégio que essa possibilidade se torna real.

Durante o evento, pais e alunos tiveram contato direto com os representantes de sete conceituadas instituições de ensino superior dos Estados Unidos. Conheceram de perto a infraestrutura oferecida em cada campus, os cursos, seus diferenciais e ainda tiveram acesso ao check-list necessário para a admissão. Para fechar com chave de ouro o evento, todos assistiram a palestras na Sala de Projeção, com os representantes de cada universidade e com Dr. Donald Occhiuzzo, sobre “O que é preciso para estudar nos Estados Unidos?”.