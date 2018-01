Magno oferece curso de inglês para todos os funcionários

Inglês para aprender, para se aprimorar, para trabalhar, para participar da cultura contemporânea: a globalização tornou o domínio de um idioma internacional imprescindível para todos – não apenas para os alunos.

Por isso, o Magno incluiu em seu programa de formação uma oportunidade especial para todos os seus funcionários: a possibilidade de frequentar um curso de inglês ministrado por professores nativos (ou seja, que tem o inglês como língua materna), no próprio Colégio.

A proposta entusiasmou 180 educadores e funcionários, que realizaram um teste de proficiência e já estão estudando.

O curso oferecido pela Escola foi construído a partir de um projeto de inglês diferenciado e reconhecido pela Cambridge of University e pela University of Missouri, parceiras do Colégio.

As aulas são divididas em diferentes níveis e ajudam a intensificar a conversação para aqueles que já dominam o idioma. Cada turma tem no máximo 15 alunos, distribuídos nos níveis Starter, Elementary, Pre-intermediate, Intermediate e Upper Intermediate.

O investimento na formação dos profissionais faz parte da cultura do Magno. Além dos treinamentos periódicos nos diversos departamentos, há educadores que cursam graduação e pós-graduação (Lato Sensu) in company, no próprio Magno. Nesse ritmo, em breve o Colégio não apenas terá alunos fluentes no idioma, mas um time de profissionais prontos para os desafios do mundo globalizado.

I want to speak English

“Quando fiquei sabendo sobre o curso de inglês para funcionários, não pensei duas vezes e fiz questão de garantir a minha inscrição. É uma grande oportunidade que a Escola oferece para todos os funcionários e tenho muita expectativa de aprender. As aulas são animadas e quando volto para casa sou testado e desafiado pelos meus filhos a mostrar tudo o que aprendi”, Antônio Lopes Nunes (Cozinha).

“A iniciativa é ótima para quem quer aprender ou aperfeiçoar o inglês. Assistir aulas com professores nativos do Magno High School traz uma motivação ainda maior para estudar. Cada encontro é empolgante, até aplaudimos o professor Schott ao final da aula. Pretendo dominar o idioma para buscar referências que possam me ajudar na profissão, pois muitos conteúdos estão disponíveis apenas na língua inglesa”, Alexandre Gutierrez Benito (Tecnologia Educacional).

“Eu sempre gostei de inglês e estudar com um professor nativo e no trabalho é simplesmente maravilhoso! Facilita a vida da gente e o Robert demonstrou paciência e está fazendo a gente se soltar mais. Estudando inglês, com certeza quero poder atender os estrangeiros que visitam a Escola, pretendo viajar e me comunicar. Há muitos anos queríamos formar um grupo de estudo, mas o problema eram as diferenças de níveis de conhecimento. A proposta que a Escola oferece demonstra seu interesse em investir no funcionário e todos estão muito agradecidos. Aqui não se fala em outra coisa, agora só tiramos dúvidas e conversamos em inglês!”, Tuquinha Nakahira(Financeiro).

“Morei na Austrália e aprendi a me comunicar em inglês, tenho uma boa pronúncia e vocabulário. A conversação não é meu problema, nas aulas costumo falar e cantar em inglês com os alunos. Mas a minha expectativa com o curso é complementar a parte gramatical e escrever corretamente. Por enquanto ainda está no começo, mas já deu para perceber que o clima das aulas é muito bom e o professor é excelente”, Carolina Fernandes (professora da Educação Infantil).