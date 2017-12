Magno Middle School 2017

A adesão ao Magno Middle School – o novo programa internacional da Escola em parceria com a University of Missouri, voltado para alunos do 7º e 8º anos do Ensino Fundamental II – foi um sucesso. São 100 alunos aprovados e inscritos para o curso em 2017.

O programa, desenvolvido em parceria com a Faculdade de Educação da Missouri, tem um objetivo audacioso: preparar “agentes de mudança” do século XXI, a partir de um currículo internacionalizado que integra as áreas de Ciências e Humanas à Língua Inglesa.

Com carga horária de 4 horas semanais, o Magno Middle School tem sua grade baseada nos temas globais da ONU, com adaptações alinhadas aos valores do Programa de Escolas Associadas da UNESCO (PEA-UNESCO), do qual nossa Diretora-Geral, Myriam Tricate, é Coordenadora Nacional.

Assim como acontece no Ensino Médio internacional (Magno High School), as aulas também serão ministradas por professores nativos de países da língua inglesa, o que torna a aprendizagem ainda mais rica e desafiadora.