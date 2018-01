A Magno Linden USA Connection (feira de universidades norte-americanas customizada para a comunidade do Magno) já está em sua terceira edição e a cada ano a vontade de desfrutar o American Way of Life e conquistar as melhores oportunidades no exterior é renovada entre os alunos.

Afinal, quem não gostaria de fazer uma imersão cultural em um dos países mais desenvolvidos do mundo? Muitos ex-alunos do Magno estudam ou já estudaram fora do país e puderam desfrutar experiências incríveis de amadurecimento pessoal e profissional.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Durante o evento, pais e filhos tiveram encontros individuais com representantes de conceituadas universidades (Eastern Washington University, Embry-Riddle Aeronautical University, Foothill and de Anza Colleges, San Mateo Colleges of Silicon Valley, University of Bridgeport, University at Buffalo, University of Pittsburgh, University of South Carolina e University of Utah), conheceram a infraestrutura oferecida em cada campus, cursos, diferenciais e ainda tiveram acesso ao checklist necessário para a admissão.