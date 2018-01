Magno investe em programa de orientação de carreira e oferece experiência interativa

Todo mundo sabe o quanto a orientação profissional é importante na preparação do aluno do Ensino Médio. Mas, não basta simplesmente apresentar as opções de carreira e traçar um perfil. O Magno investe em um trabalho personalizado e consistente, para ajudar o aluno da 3 a série a pensar sobre o futuro de uma forma leve e que tenha tudo a ver com o seu universo.

Para tanto, a Escola contratou uma equipe especializada em carreira, sob o comando da presidente da Cia de Talentos e comentarista da GloboNews, Maíra Habimorad.

Durante os workshops realizados na Escola, os alunos tiveram acesso a uma plataforma de orientação de carreira, cujo ponto de partida foi o autoconhecimento. A partir daí, a turma disputou os games Cockpit de Interesses e Cockpit de Competências para obter um diagnóstico mais preciso.

A experiência interativa não acabou aqui. Com os resultados em mãos, os alunos esclareceram dúvidas com os especialistas em atendimentos personalizados.

Acompanhados pelos consultores, eles exploraram um Mapa de Profissões e receberam informações sobre diferentes carreiras para ajudar no processo de tomada de decisão. No fechamento, novas provocações para estimular a reflexão sobre uma escolha que é pessoal e intransferível.