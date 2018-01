Magno High School 2016

O futuro está aqui e passa pelo Magno High School. Quase uma centena de alunos já conquistaram o diploma internacional e fazem a diferença no mercado de trabalho dentro e fora do País. Com os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental II – turma que ingressará em 2016 no Ensino Médio internacional – não será diferente.

A largada foi dada em uma aula show com os professores nativos de países da língua inglesa e teve continuidade durante uma reunião entre direção, coordenação, pais e alunos. O coordenador nacional do High School no Brasil, Rogério Abaurre, apresentou os diferenciais de um curso que alcançou excelência.

A principal novidade para 2016 é a parceria com a University of Missouri (também conhecida como “MU” ou “Mizzou”), que foi fundada em 1839 e atualmente figura no rol das 100 melhores universidades dos Estados Unidos.

Essa parceria garante ao Magno High School um currículo mais equilibrado, formado por disciplinas clássicas e contemporâneas, além de novidades na grade, como Health (Saúde), Career Planning (Planejamento de Carreira), College Prep (Preparação para a Universidade) e Marketing for the 21st Century (Marketing para o Século XXI).

A oratória e o debate também ganham espaço privilegiado. A disciplina (Speech), que era ministrada apenas no primeiro ano do Ensino Médio internacional, agora também faz parte da grade no segundo, continuando no terceiro ano do curso.

Mas as boas notícias não param por aí, pais e futuros alunos também ficaram entusiasmados com o programa MizzouDirect, que possibilita a admissão direta à University of Missouri, sem a necessidade de SAT ou ACT. Que venha 2016!