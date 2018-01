Luz, câmera, ação: aprendizagem!

Uma técnica bastante usada no mundo corporativo – a capacitação e motivação de colaboradores por meio de esquetes de situações-problema do cotidiano – chegou ao Mágico de Oz e fez a sua estreia com o supertime de babás. “Planejamos uma atividade diferente, porque acreditamos muito em vocês. É um momento de estudo e o que aprendemos levamos conosco. Aproveitem a oportunidade!”, disse a psicóloga e diretora do Magno/Mágico de Oz, Cláudia Tricate.

Essa superprodução, na qual as artistas eram as educadoras Andrea Perez e Ana Karina Lins, foi acompanhada da plateia pelas babás, que observavam cenas comuns do dia a dia da Escola (um xixi que escapa, a birra, a agitação na hora do sono, os desafios no momento da refeição, a disputa entre crianças que pode acabar em agressão, um palavrão dito pelo pequeno em um momento de raiva, entre outras).

Após cada esquete, as representações davam lugar às intervenções da psicóloga, que entrava em cena para compartilhar experiências e ampliar reflexões.

Na sequência, a esquete era refeita e muitas babás fizeram questão de subir ao palco e provar porque fazem parte do time do Mágico de Oz. “A ideia é que vocês saiam diferentes a cada ação capacitadora e conheçam mais sobre como a Escola pensa. É muito importante saber que temos um time dessa grandeza. Obrigada por estarem aqui!”, finalizou Cláudia.